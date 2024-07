O ator Albano Jerónimo surpreendeu tudo e todos ao fazer revelações únicas sobre a sua infância num 'podcast' que foi para o ar na quarta-feira, dia 24 de julho.

Era carinhosamente tratado por "Albaninho" na terra onde cresceu, Alhandra, conforme conta a Bernardo Ferrão, diretor adjunto da SIC, no 'podcast' Geração 70.

Apesar de guardar "boas memórias" dos tempos de miúdo, Albano surpreendeu ao revelar que teve uma infância "pobre" e "não havia dinheiro" para muitas coisas, além de ter sofrido preconceito por parte da professora primária devido à sua classe social, sendo-lhe vetado o direito ao recreio na escola.

"Nós tomávamos banho uma vez por semana. Tínhamos a mesma roupa para ir para a escola. Isto potenciou uma grande união entre mim e os meus irmãos. Não tenho complexos em falar disto, pode até ser importante para outros", revelou ainda o artista.

Devido às condições precárias da família, Albano Jerónimo começou a trabalhar muito cedo, aos 15 anos. Chegou a trabalhar na restauração, na construção civil, em lojas de roupa, nas limpezas e ainda estudou fisioterapia - porque a mãe queria que tivesse uma profissão "segura" - mas a representação atravessou-se sempre no seu caminho.

No entanto, Albano deixa uma mensagem de que, apesar das adversidades, "com muito pouco e a partir do nada se pode ter o mundo, criar mundo".

