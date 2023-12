Rita Pereira partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um vídeo, mais especificamente um reels, no qual assume a sua dificuldade em delegar funções, sobretudo no que à família e amigos diz respeito.

"Mete a mão no ar quem tem dificuldade em delegar tarefas e funções", começa por notar na legenda da publicação.

"A pessoa aqui tem a mania de fazer tudo! Costumo dizer que sou a produtora da família e dos amigos. Não é que eles não saibam fazer, eu é que não sei ficar quieta", confessa.

Quem se identificou com esta partilha foi Catarina Gouveia, que comentou: "Eu".

Ora veja:

