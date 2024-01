O processo interposto por Sophie Turner contra Joe Jonas, ainda no decorrer do ano passado, foi esta quarta-feira, dia 17 de janeiro, rejeitado no tribunal de Nova Iorque.

A atriz pedia que os dois filhos de ambos vivessem de forma permanente em Inglaterra, embora os meninos se encontrem nos Estados Unidos da América, onde vive o pai.

Turner defendia que, durante o verão passado, as crianças viajaram com Joe Jonas para os Estados Unidos da América, em virtude de uma digressão do cantor, embora tivessem acordado que meses depois, em setembro, Sophie as levaria consigo para Inglaterra.

Joe Jonas, segundo garantia Sophie, pediu o divórcio e acabou por se recusar a entregar as crianças, impedindo-as assim de regressarem à residência habitual que tinham até então.

Um representante de Joe Jonas, citado pelo The New York Times, explicou que entregar os passaportes das crianças a Sophie Turner implicaria violar uma ordem judicial do estado da Flórida, Estados Unidos da América, onde o processo de divórcio foi iniciado, que proibia o cantor e a atriz de "realocarem os filhos".

Willa e Delphine, os filhos deste casal, nasceram em 2020 e 2022, nos Estados Unidos. Têm cidadania britânica e americana.

Sophie Turner e Joe Jonas começaram a namorar em 2016 e casaram-se três anos depois. A separação foi confirmada no início do mês de setembro.

Leia Também: Sophie Turner desiste de queixa contra o 'ex', Joe Jonas