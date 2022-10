O processo de divórcio de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin foi oficialmente encerrado. Decisão que chega duas semanas depois de o casal ter decidido voltar a dar uma nova oportunidade à relação, como relata a Page Six.

Os advogados do ator informaram que o casal apresentou o aviso do fim voluntário do processo no condado de Palm Beach, Flórida.

A Page Six relata que os registos judiciais online ainda não refletem esta mudança, mas isto porque os documentos foram arquivados na manhã de sexta-feira.

