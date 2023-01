Priyanka Chopra Jonas é a protagonista da edição de fevereiro da Vogue britânica e foi onde comentou as críticas que recebeu por ter recorrido a uma barriga de aluguer. A atriz, de 40 anos, é mãe da pequena Malti Marie, que comemorou recentemente o primeiro aniversário e é fruto do casamento com Nick Jonas.

Apesar de, diz, ter desenvolvido uma 'capa dura' quando as pessoas falam sobre si, o mesmo não acontece quando falam da filha.

"É tão doloroso quando falam sobre a minha filha. Eu do género: 'Mantenham-na fora disto'", confessou.

"Tenho sido muito protetora neste capítulo da minha vida com a minha filha. Porque não se trata apenas da minha vida. É a dela também", acrescentou a mamã.

Priyanka Chopra Jonas confirmou que recorreu a uma barriga de aluguer porque era clinicamente necessário. "Tive complicações médica", disse. "Esta foi uma etapa necessária e estou muito grata por estar numa posição em que pude fazer isto. A nossa barriga de aluguer foi tão generosa, gentil e engraçada, e cuidou deste presente precioso para nós durante seis meses", destacou.

Reconhecendo que é improvável que as pessoas que a criticaram mudem de opinião, a atriz afirmou: "Vocês não me conhecem, não sabem o que eu passei".

"E só porque não quero tornar o meu histórico médico, ou o da minha filha, público, isso não dá o direito de inventarem quaisquer que sejam os motivos", disse ainda.

