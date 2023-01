Recentemente, Nick Jonas e Priyanka Chopra celebraram o primeiro aniversário da filha Malti. Uma comemoração "em grande" que foi destacada pelo pai 'babado' no 'The Kelly Clarkson Show', esta sexta-feira.

"Ela completou um ano no fim de semana", disse o cantor, de 30 anos. "Fizemos [uma festa]. Tínhamos de comemorar. Ela passou por uma fase bastante difícil no início da sua vida, por isso tivemos de comemorar em grande", acrescentou. "Ela tem um ano. É linda", afirmou ainda.

Mantendo-se privado no que diz respeito à vida da menina, não deixou de destacar que a paternidade é "incrível".

De recordar que foi em janeiro de 2022 que o cantor surpreendeu tudo o todos ao anunciar o nascimento da filha, fruto do casamento com Priyanka Chopra. A menina nasceu através de uma barriga de aluguer e esteve internada no hospital durante cerca de três meses.

