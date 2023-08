Priscilla Presley concedeu recentemente uma entrevista ao The Hollywood Reporter por ocasião do filme sobre sua vida, que está a ser dirigido por Sofia Coppola.

Durante essa conversa, aquela que foi mulher de Elvis Presley esclareceu que não existe nenhum conflito entre ela e sua neta, a atriz Riley Keough, desmentindo assim os rumores que diziam que a relação entre avó e neta passaria por um momento particularmente difícil.

De recordar que as duas entraram numa batalha judicial no início do ano após a morte de Lisa Marie Presley - filha de Priscilla e mãe de Riley. Em causa estava o testamento e a herança da filha de Elvis.

“Riley é agora a cabeça de casal, que é o que está certo, obviamente, sendo sua filha”, disse Priscilla na mesma entrevista. "A Riley e eu estamos a dar-nos bem. Nunca deixámos de nos dar. Tudo isso foi publicidade. Isto é privado e não é algo para se brincar ou dizer que discordamos”, continuou a mãe de Lisa Marie, revelando depois um dado adicional como forma de comprovar a boa relação com a neta.

"Na verdade, vou jantar com ela esta noite. Entendemos o que precisava de ser feito. Estou aqui para ajudá-la. Ela sabe disso. Ela quer que eu esteja aqui para ajudá-la", concluiu.

