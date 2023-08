Os príncipes de Gales estão a meio das suas férias de verão, que têm desfrutado ao lado dos filhos.

No entanto, ainda antes de os príncipes George, de dez anos, Charlotte, de oito, e Louis, de cinco, regressarem à escola, há uma tradição familiar desta época do ano que William e Kate não vão quebrar.

O casal vai estar com as crianças em Balmoral, a residência oficial da família real na Escócia, o local preferido da rainha Isabel II, onde a antiga monarca passava grande parte do verão. Os reis Carlos III e Camilla deverão receber os príncipes de Gales nos próximos dias.

Leia Também: Como será a princesa Charlotte quando for mais velha? IA dá uma ideia