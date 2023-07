Boas notícias para a família grã-ducal do Luxemburgo! O príncipe Félix e a princesa Claire vão ser pais pela terceira vez, uma notícia dada esta quinta-feira, dia 13, através das redes sociais.

"Suas Altezas Reais o Grão-Duque e a Grã-Duquesa têm o prazer de anunciar que o príncipe Félix e a princesa Claire esperam o seu terceiro filho. As duas famílias juntam-se à alegria dos seus filhos", refere o comunicado, junto do qual foi publicada uma fotografia dos príncipes com os filhos, Amalia, de nove anos, e Liam, de seis.

De recordar que o príncipe Félix é o segundo dos cinco filhos dos grão-duques Henri e Maria Teresa, que são ainda pais do grão-duque herdeiro Guilherme e dos príncipes Louis, Alexandra e Sébastien.

