O príncipe William está de volta às redes sociais pela primeira vez desde que Kate Middleton anunciou que está em tratamento contra o cancro.

O príncipe de Gales, de 41 anos, 'interrompeu' o seu tempo afastado dos deveres reais para comentar uma grande novidade no mundo do futebol britânico.

Esta quarta-feira, dia 10 de abril, William partilhou uma mensagem pessoal no X para falar sobre a aposentadoria da jogadora Rachel Daly, atleta do Aston Villa e das Lionesses, a seleção inglesa de futebol feminino, da qual agora se retira.

"Obrigado por tantas performances inesquecíveis com as Lionesses, Rachel Daly. Muitos mais golos para o Villa agora!", escreveu o príncipe William, tendo assinado com um 'W', indicando que foi o próprio o autor da publicação.

