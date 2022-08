O príncipe William já se está a preparar para a cerimónia dos Earthshot Prize, que este ano acontecerá em Nova Iorque, Estados Unidos.

Tendo isto em conta, o duque de Cambridge tem uma viagem marcada para a cidade no próximo mês, uma vez que irá acontecer os Earthshot Prize Innovation Summit no dia 21 de setembro.

Conforme noticia a revista People, este é um evento no qual os The Earthshot Prize e a Bloomberg Philanthropies se uniram para relembrar os vencedores do ano passado.

Note-se que os Earthshot Prize procuram promover iniciativas de todo o mundo que visam a conservação do ambiente.

O evento acontecerá em dezembro.

Leia Também: "Segunda casa". Príncipe Harry faz visita surpresa a África