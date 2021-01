À medida que que crescem os filhos do príncipe William e de Kate Middleton vão construindo a sua personalidade e, de certa forma, surpreendendo os pais.

Falando precisamente sobre o assunto no novo documentário - 'Prince William: A Planet for Us', William afirmou que George é tão "atrevido" como a irmã Charlotte.

Estas declarações não surpreenderam os especialistas em realeza, uma vez que a pequena princesa está a tornar-se conhecida pelo seu lado mais 'vincado'.

"A Charlotte sabe que é princesa e já comprou uma tiara, que adora usar", disse anteriormente uma fonte à Us Weekly. No mesmo âmbito foi referido que a menina não se sente intimidada ao ver muitas pessoas juntas.

Recorde-se que o príncipe George tem sete anos e Charlotte cinco. Estes têm ainda um irmão mais novo, Louis, de dois anos.

