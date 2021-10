O príncipe William fez questão de expressar pessoalmente a sua gratidão para com aqueles que contribuíram para a construção da estátua da mãe, a princesa Diana.

William, de 39 anos, deu uma festa privada no Palácio de Kensington esta terça-feira, 19 de outubro, onde marcaram presença as pessoas que doaram fundos para a homenagem, noticia a revista Hello!.

Recorde-se que a inauguração da estátua aconteceu em julho, no dia em que a princesa Diana completaria 60 anos se ainda fosse viva.

O príncipe William e o irmão, o príncipe Harry, na inauguração da estátua da princesa Diana© Getty Images

Leia Também: Kate Middleton e príncipe William "chocados" com homicídio de deputado