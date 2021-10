Kate Middleton e o príncipe William mostraram-se "chocados" com o homicídio de David Amess. O deputado do Partido Conservador foi esfaqueado durante audiências com eleitores em Leigh-on-Sea, no sudeste de Inglaterra, esta quinta-feira. Tinha 69 anos.

Os duques de Cambridge recorreram à sua página de Twitter para reagir à trágica notícia. "Estamos chocados e tristes com o homicídio de David Amess, que dedicou 40 anos da sua vida a servir a sua comunidade. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua família, amigos e colegas", escreveram.

A investigação está a conduzida pelo Comando Contra o Terrorismo da Met, Unidade de Operações Especializadas da Região Leste e Polícia de Essex. Dean Haydon, coordenador nacional da unidade de contraterrorismo, "declarou formalmente o incidente como terrorismo".

