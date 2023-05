A coroação do pai, o rei Carlos III, levou a que o príncipe William, seu herdeiro, refletisse sobre o futuro da monarquia.

Segundo a revista People, o príncipe de Gales planeia fazer as coisas de forma diferente quando chegar a sua vez de ser coroado.

Fontes da família real adiantaram à publicação que a coroação de William irá demonstrar a sua missão e, desta forma, ser "relevante" e "moderna".

Por seu turno, uma outra fonte do The Sunday Times, nota que William colocou a questão: "Como é que podemos tornar a coroação mais relevante no futuro?".

"Ele tem pensado em como daqui a 20 anos, ou quando o momento chegar, a coroação poderá ser moderna e ao mesmo tempo unir as nações da Commonwealth", nota ainda.

"Penso que essa coroação [de William] será bastante diferente", completa.

Desta forma, segundo a imprensa, William e Kate Middleton estão determinados em fazer as "coisas à sua maneira".

