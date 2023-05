O príncipe William mostrou que é um pai normal que, como qualquer outro, gosta de brincar com os filhos.

No concerto da coroação do rei Carlos III, o príncipe de Gales foi visto a 'meter-se' com o filho mais velho, o príncipe George.

Conforme poderá ver no vídeo na galeria, o herdeiro ao trono abana a bandeira junto à cara do menino, não contendo o riso no momento.

Note-se que ao lado de George, de nove anos, encontrava-se Charlotte, de oito.

William e Kate Middleton são ainda pais do príncipe Louis, de cinco anos.

