A princesa Charlotte e o irmão mais velho, o príncipe George, foram as estrelas da festa no concerto da coroação. Não faltam fotografias divertidas de ambos, mas está agora também em destaque um vídeo do momento em que a filha de William e Kate Middleton se esqueceu de fazer reverência à rainha Camilla.

A princesa Charlotte fez a vénia de protocolo, tal como a mãe, quando o rei Carlos III passou, mas esqueceu-se de fazer o mesmo quando a esposa do avô.

As imagens mostram que a menina parece ter-se distraído com a grandiosidade do momento. Já Camilla parece não ter-se importado minimamente com a falha de protocolo.

