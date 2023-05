Charlotte e George têm perfil de estrela e há cada vez menos dúvidas disso mesmo. No concerto de coroação de Carlos III, assistido ao vivo por 20 mil pessoas e por outros milhares através da televisão, os dois brilharam e acabaram mesmo por 'roubar as atenções' aos artistas do palco.

Enquanto cantavam Lionel Richie, Take That e Katy Perry, os dois príncipes não pararam de cantar e de dançar, um momento que chegou mesmo a ser captado pelas câmaras.

Nas redes sociais começaram a circular estas imagens e as mesmas tornaram-se, rapidamente, num dos destaques desta noite de atuações.

Com oito e nove anos, respetivamente, Charlotte e George são os filhos mais velhos de William e Kate.

Veja abaixo o vídeo que mostra os dois príncipes a divertirem-se. Na galeria também poderá ver imagens deste momento.

Leia Também: Imagens da princesa Charlotte com o "mesmo sorriso" da avó, Diana