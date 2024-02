Três semanas após a cirurgia abdominal a que Kate de submeteu, o príncipe William voltou ao trabalho.

O regresso do príncipe de Gales acontece em dose dupla, já que esta quarta-feira, dia 7, tinha dois eventos agendados. Esta manhã esteve no Castelo de Windsor, perto da sua residência, Adelaide Cottage, onde presidiu a uma cerimónia de investidura. Vestido com o uniforme militar, o herdeiro realizou esse ato à porta fechada, tendo o Palácio de Kensington divulgado algumas fotografias.

Já esta noite estará num evento bastante diferente. O príncipe participará na gala anual de angariação de fundos da London Air Ambulance, onde possivelmente será questionado pelos jornalistas sobre o estado de saúde do seu pai, Carlos III, e da mulher, Kate.

Leia Também: Príncipe William vai voltar ao trabalho, mas não a tempo integral