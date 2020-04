Apesar de estar em isolamento social, o príncipe William não deixa de lado os seus deveres reais. Ainda esta quinta-feira, o membro da realeza inaugurou o novo hospital de campanha, em Birmingham, através de uma videochamada. Um momento que se destacou ainda pelos elogios que o neto da rainha Isabel II fez aos funcionários do NHS - Serviço Nacional de Saúde britânico.

Durante a videoconferência, o duque de Cambridge fez questão de homenagear o "trabalho incrível" do NHS. "O vosso empenho altruísta tocou os corações de toda a nação", afirmou.

Mas não ficou por aqui e mostrou-se ainda orgulhoso de ver como as pessoas do país se uniram para combater o novo coronavírus.

"Os hospitais de Nightingale serão marcos na história do NHS", acrescentou.

De acordo com o The Sun, este novo hospital foi construído em menos de duas semanas e conta com 500 camas.

