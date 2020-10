Imagine que está a deliciar-se com um menu de 'fast food' e, de repente, está a ser observado pelo príncipe William. Foi o que aconteceu às pessoas que estavam no restaurante KFC no bairro de Waterloo, em Londres.

Esta terça-feira, dia 20, vários clientes foram surpreendidos ao verem o duque de Cambridge através do vidro.

Ao passar pelo restaurante, não resistiu em espreitar e o momento não escapou às lentes fotográficas, sendo mais tarde partilhado no Twitter pela própria cadeia de fast food.

Parece que o príncipe não resiste a umas belas asas de frango...

