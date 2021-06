A seleção inglesa contou com um apoio muito especial nas bancadas do estádio de Wembley, onde defrontou, e venceu (2-0), a Alemanha nos oitavos de final do Euro'2020. O príncipe William, a esposa Kate Middleton e o filho mais velho do casal, George, de sete anos, estiveram a aplaudir a seleção do seu coração.

Mas os membro da realeza não foram os únicos famosos a marcar presença no estádio. Mesmo atrás dos duques de Cambridge estavam Ed Sheeran, a esposa do músico, Cherry Seaborn, e David Beckham.

Veja as imagens na galeria.

