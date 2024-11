Depois de Ed Sheeran ter 'invadido' a entrevista que Ruben Amorim estava a dar, depois do seu primeiro jogo como treinador do Manchester United, o cantor reagiu nas redes socias.

Através de uma storie no Instagram, o artista confessou: "Peço desculpa se ofendi o Amorim na noite de ontem. Não percebi que ele estava a ser entrevistado naquele momento, apareci só para dizer 'Olá' e 'Adeus' ao Jamie. Obviamente, sinto-me um pouco idiota mas a vida continua. Apesar de tudo, grande jogo, parabéns a todos os envolvidos."

Depois do empate do Manchester United contra o Ipswich, no passado domingo, dia 24 de novembro, o treinador português participava numa flash interview quando Ed Sheeran (acionista do Ipswich), apareceu. Amorim chegou mesmo a confirmar não ter gostado de ser interrompido.



© Instagram