Depois de terem divulgado um novo retrato do príncipe George, e das muitas mensagens que chegaram por parte dos fãs e da família real, William e Kate Middleton deixaram uma nova mensagens nas redes sociais.

Os duques de Cambridge fizeram questão de agradecer todo o carinho que receberam nesta data especial. Foi há oito anos que foram pais pela primeira vez.

"Obrigado por todas as vossas amáveis mensagens no oitavo aniversário do príncipe George", escreveram no Twitter e no Instagram.

Recorde-se que William e Kate Middleton são ainda pais de Charlotte, de seis anos, e Louis, de três.

