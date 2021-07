O pequeno príncipe George completa oito anos esta quinta-feira, 22 de julho, data que foi celebrada na véspera, nas redes sociais. Como tem sido habitual, o príncipe William e Kate Middleton partilharam com os fãs da realeza um novo retrato do filho mais velho, na noite de quarta-feira.

Na imagem, George aparece sentado na parte da frente de um carro, a sorrir para a câmara. Esta foto poderá ser uma subtil homenagem ao bisavô do menino, o príncipe Filipe, que morreu em abril, aos 99 anos. Isto porque George aparece sentado no que parece ser um Land Rover, que era o carro favorito do marido da rainha Isabel II.

Entretanto, a família real já se manifestou nas redes sociais, desejando um feliz aniversário ao menino.

No Twitter, o avô, o príncipe Carlos, e Camilla, duquesa de Cornualha, escreveram: "Um muito feliz aniversário para o príncipe George".

Por sua vez, na página da rainha pode ler-se: "Hoje desejo ao príncipe George um feliz 8.º aniversário".

