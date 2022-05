As celebrações coincidem com a data de um torneio de polo no qua o duque de Sussex deverá participar.

O príncipe Harry poderá vir a faltar às celebrações do Jubileu de Platina da avó, a rainha Isabel II, devido aos compromissos que tem nos Estados Unidos com a equipa de polo da qual faz parte. O duque de Sussex, de 37 anos, joga nos Los Padres Polo, equipa que participará num torneiro que terá lugar em Santa Barbara,

Califórnia, entre os dias 3 e 19 de junho. Ora, conforme evidencia a imprensa internacional, o torneio coincide com o fim de semana em que o Jubileu será celebrado, nomeadamente de 2 a 5 de junho. Ainda assim, segundo o The Telegraph, espera-se que o marido de Meghan Markle esteja presente no Trooping the Colour, marcado para o dia 2 de junho, nos Horse Guards em James's Park, Londres. Resta esperar para ver a decisão que o príncipe Harry irá tomar quanto ao assunto