Após ter sido revelado ao mundo que o rei Carlos III tem cancro, o príncipe Harry apanhou um voo que o levou de Los Angeles até Londres, onde aterrou esta quarta-feira, dia 6 de fevereiro.

O duque de Sussex esteve com o pai menos de uma hora e deverá regressar brevemente aos Estados Unidos.

Entretanto, a imprensa estrangeira avança que esta visita não alterará a agenda do filho mais novo de Carlos e da mulher, Meghan, que é retomada já no próximo dia 14 de fevereiro.

O príncipe vai marcar presença no evento 'One Year to Go', promovido pelos Invictus Games - os jogos que o próprio Harry criou - cuja edição de 2025 se realiza em nas cidades de Vancouver e Whistler, no Canadá.

