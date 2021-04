O príncipe Harry reuniu-se com a prima, a princesa Eugenie, depois de ter regressado ao Reino Unido para o funeral do avô, o príncipe Filipe, como confirma o Page Six.

Eugenie, de 31 anos, foi o primeiro membro da família real britânica a ver Harry, de 36, mais de um ano depois do duque ter deixado o país natal e ter-se mudado para os EUA com a mulher, Meghan Markle, e o filho, Archie.

A princesa mora atualmente em Frogmore Cottag - a casa de Harry e Meghan no Reino Unido - ao lado do marido, Jack Brooksbank, e do filho recém-nascido, August.

Esta é também a primeira vez que Harry vê o filho de Eugenie. O menino nasceu em fevereiro e tem o nome do meio do príncipe Filipe, em homenagem ao bisavô.

Ainda não se sabe se Harry também vai conhecer o filho recém-nascido da prima Zara Tindall, o pequeno Lucas, que nasceu no mês passado e também recebeu o nome do meio do falecido duque.

Recorde-se que Harry e Meghan ofereceram a Frogmore, que fica no terreno da propriedade da rainha Isabel II em Windsor, quando Eugenie e Brooksbank descobriram que estavam à espera de um bebé.

Leia Também: Príncipe Harry sobre morte do príncipe Filipe: "Ele era o meu avô"