O príncipe Harry surgiu, inesperadamente, no Supremo Tribunal de Londres esta segunda-feira, 27 de março, para prestar depoimento no âmbito de um processo contra a imprensa britânica.

O duque de Sussex, que vive nos Estados Unidos com os filhos e Meghan Markle, deverá permanecer no Reino Unido os próximos quatro dias, conforme avança a revista Hello!.

Mas será que durante este período Harry irá conversar com o pai, o rei Carlos III?

A resposta será não. Isto porque Carlos e Camilla têm uma série de compromissos marcados para estes dias. Apesar da visita a França, Paris, ter sido cancelada no âmbito dos protestos, amanhã deverão viajar para a Alemanha. A publicação nota que Harry já terá sido avisado que o pai está ocupado com os preparativos da viagem.

Atualmente, Carlos e Camilla encontrar-se-ão na Escócia, embora esta informação não tenha sido confirmada de forma oficial.

