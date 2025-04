O príncipe Harry está no Reino Unido. O filho de Carlos III apareceu, na manhã desta terça-feira, no Royal Courts of Justice de Londres, onde está a lutar contra as mudanças que foram feitas desde que deixou de ser um membro sénior da realeza.

O marido de Meghan Markle quer anular a decisão do ministério responsável pelas questões de segurança, já que lhe retiram o acesso a proteção policial enquanto este estivesse no país.

Recorde-se que, em 2024, o Supremo Tribunal de Londres decidiu que esta decisão era legal. Porém, o Tribunal da Relação concordou ouvir Harry depois de uma ação colocada pelos seus advogados.

Veja as imagens da chegada de Harry ao tribunal na galeria.