O príncipe Harry e Meghan Markle mostraram a filha, a pequena Lilibet Diana, de seis meses, em público pela primeira vez.

O casal revelou o seu postal de Natal este ano no qual a bebé aparece com um enorme sorriso, ao colo da mãe, durante uma brincadeira.

Ao lado surge Harry, também ele bem disposto, enquanto segura ao colo o filho mais velho, Archie, de dois anos.

Recorde-se que, desde que deixaram o núcleo senior da realeza britânica, que os duques de Sussex têm procurado manter a privacidade da sua família ao máximo, pelo que esta fotografia é uma das poucas exceções à regra.

"Este ano, 2021, demos as boas-vindas à nossa filha, Lilibet. O Archie fez de nós 'mamã' e 'papá' e a Lili fez de nós uma família. Ansiamos por 2022, fizemos várias doações da nossa parte a diversas organizações que honram e protegem as famílias", lê-se no cartão.

Ora veja:

Postal de Natal de Harry e Meghan Markle © Reprodução

