O príncipe Harry foi dos primeiros membros da realeza a deixar Balmoral depois da morte da rainha Isabel II.

O filho mais novo do príncipe Carlos foi fotografado a sair do castelo por volta das 8h30 da manhã [hora local], sozinho, sentado no banco de trás de um Range Rover preto. Minutos depois, relata a Hola, chegou ao aeroporto de Aberdeen para partir para Londres.

O príncipe Harry esteve cerca de 12 horas com a família, que permaneceu unida durante toda a noite.

Nas imagens da galeria pode ver Harry no aeroporto com alguns membros da sua equipa. O príncipe estava com um fato preto e uma camisa branca, além de uma mochila escura no ombro direito. Atrás de si vinham os seus pertences.

