O príncipe Harry está a ser alvo de críticas por parte de especialistas em realeza pelo facto de ter assinado um contrato com a Netflix, no valor de 130 milhões de euros, e ignorar a polémica à volta da série 'The Crown', que aborda os escândalos da família real britânica.

Angela Levin, por exemplo, criticou o duque de Sussex por "ter perdido a sua voz" no âmbito das negociações com a plataforma de streaming.

"O Harry tem permanecido absolutamente em silêncio sobre a Netflix", referiu a escritora em declarações ao jornal The Sun.

"Deveria ter suspendido o acordo e tomado uma posição pela mãe. O que é mais importante? Dinheiro ou defender a mãe? É espantoso que tenha perdido a sua voz nisto", completou.

Recorde-se que o príncipe e a companheira, Meghan Markle, assinaram um contrato no ano passado de maneira a produzir documentários, filmes e programas infantis.

Por seu turno, Ingrid Seward, editora da Majesty Magazine, referiu: "Não acho que o Harry tenha percebido. Presumo que quando ele fez o contrato com a Netflix, não tenha refletido - mas a Meghan refletiu, ela não é parva. Ele falou sobre 'The Crown' na sua entrevista com o James Corden, por isso não está totalmente desatento", completou.

