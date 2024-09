O príncipe George sempre teve um amor conhecido por aviação e, teve agora, aos 11 anos, a sua primeira aula.

O filho mais velho de Kate e William, voou com um instrutor, enquanto os pais assistiram no White Waltham Airfield.

De acordo com o The Sun, George gostou muito da aula, que aconteceu no seu último dia de férias escolares, e que durou uma hora.