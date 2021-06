O príncipe George, filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton, soube que um dia viria a ser rei na altura em que completou sete anos de vida.

"O William não revelou ao mundo como e quando deu a grande notícia ao filho. Um dia o George conta a história", disse o autor Robert Lacey no seu mais recente livro - 'Battle of Brothers'.

"Mas foi na altura do 7.º aniversário do menino, no verão de 2020, que se pensa que os pais entraram em mais detalhes sobre o que a futura vida do príncipe enquanto membro da realeza 'ao serviço' e o seu 'dever' envolveria", completa.

Recorde-se que George irá completar oito anos no dia 22 de julho. Este tem dois irmãos: Charlotte, de seis anos e Louis, de três.

Leia Também: Antes de morrer, Diana pediu a William e Harry para fazerem uma promessa