Hilary Mantel pensa que o príncipe George nunca será rei de Inglaterra. A autora, de 69 anos, referiu numa entrevista ao The Times que a família real britânica deixará de existir - de forma oficial, como a conhecemos hoje - em duas gerações.

"Acho que é uma previsão justa, mas não apostaria dinheiro nisso. É difícil perceber o pensamento por trás da monarquia no mundo moderno quando as pessoas são apenas vistas como celebridades", disse a escritora.

Referindo-se à rainha Isabel II e ao príncipe Carlos, Hilary notou: "Penso que fazem melhor do que alguém faria, levam o máximo a sério [o seu lugar]".

Hilary Mantel acredita que a família real britânica tem os dias contados© Getty Images

Quanto ao polémico caso de afastamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, Mantel prefere manter-se à parte: "Tenho tentado manter-me afastada do caso Meghan porque acho que ainda é muito cedo para ter uma opinião. E de qualquer forma, todos nós, comentadores, fazemos parte do problema. Gostaria que todos falássemos menos. E dar-lhes a oportunidade de encontrarem um objetivo", defendeu.

