A rainha Isabel II está de luto pela morte de um dos seus amigos mais próximos, Sir Timothy Colman, que morreu aos 91 anos de idade.

Sir Timothy, noticia o jornal britânico The Sun, era marido da prima da rainha, Lady Mary Colman e uma visita frequente em Sandringham.

A publicação revela que este morreu no passado dia 9 de setembro rodeado pela família em sua casa. Uma morte que chegou pouco tempo depois do falecimento de Lady Mary, que perdeu a vida no dia 2 de janeiro, aos 88 anos de idade.

"Ele era uma fonte de sabedoria, uma enorme influência em pessoas de diferentes idades, que procuravam um conselho sábio. Tinha uma paixão e um enorme conhecimento do mundo natural, mas, acima de tudo, pela sua família", revelou a família num comunicado.

Este tem sido um ano particularmente difícil para a monarca britânica. Recorde-se que em abril, Isabel II ficou viúva na sequência da morte do marido, o príncipe Filipe de Edimburgo, de 99 anos.

