O príncipe Filipe completa 99 anos esta quarta-feira, 10 de junho. Uma data que será passada no castelo de Windsor, onde tem estado nos últimos dias, durante a pandemia do novo coronavírus.

Sendo hoje uma data importante, o Palácio de Buckingham assinalou a mesma nas redes sociais com a divulgação de um novo retrato oficial da rainha e do príncipe.

Uma fotografia que, de acordo com o que escreveram na legenda, foi tirada na semana passada nos jardins do castelo. Na imagem o duque aparece ao lado da rainha Isabel II, com quem está casado há 72 anos.

Recorde-se que Isabel II também comemorou o seu 94.º aniversário no castelo de Windsor, no passado dia 21 de abril.

De acordo com a BBC, esta é a primeira fotografia pública do duque de Edimburgo desde que foi visto a sair do hospital King Edward VII, em Londres, no dia 24 de dezembro do ano passado. Na altura, os meios de comunicação internacionais relataram que o duque esteve em observação e tratamento de uma condição pré-existente.

