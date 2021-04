É dia de celebração no Luxemburgo. O grão-duque Henri e a grã-duquesa Maria Teresa anunciaram o noivado do filho, Luis, com a advogada francesa Scarlett-Lauren Sirgue.

"Estamos muito contentes em anunciar o compromisso do nosso filho, o príncipe Luis, com a senhora Scarlett-Lauren Sirgue. Os príncipes Gabriel e Noah unem-se a nós para dar ao casal todo o carinho. Desejamos-lhe imensas felicidades", lê-se numa mensagem deixada por suas majestades.

Note-se que o relacionamento foi oficializado no passado mês de dezembro e, pelo que consta, segue de vento em popa.

Recorde-se que será o segundo casamento do príncipe. Em 2017 este separou-se de Tessy de Luxemburgo, com quem teve dois filhos em comum: Gabriel e Noah.

