O príncipe Filipe teve alta hospitalar esta terça-feira, 16 de março, um mês depois de ter sido internado. Notícia que chega cerca de duas semanas após ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca.

O duque de Edimburgo, de 99 anos, foi visto a deixar o hospital no banco de trás de um BMW preto, por volta das 10h30 [hora local], esta terça-feira, adianta o Mirror.

Uma notícia que está também a ser destacada nas redes sociais, onde estão a circular as imagens de Filipe no regresso a casa.

Informação que chega com alguma surpresa, uma vez que não se sabia ao certo quando é que o príncipe teria alta hospitalar. Aliás, no início desta semana vários meios de comunicação internacionais fizeram uma atualização sobre o internamento de Filipe, referindo que o mesmo estava no hospital há quase quatro semanas.

O marido da rainha Isabel II foi inicialmente levado para o Hospital King Edward VII, em Londres, no dia 16 de fevereiro, depois de ter-se "sentido mal". Cerca de duas semanas depois, foi transferido para o Hospital St Bartholomew's e foi submetido a um procedimento cirúrgico que foi "bem-sucedido". Entretanto, foi novamente para o Hospital King Edward VII e agora regressa a casa.

Recorde-se que o príncipe vai completa 100 anos no dia 10 de junho.

Leia Também: Meghan Markle ligou para a rainha após hospitalização do príncipe Filipe