O fim de semana não podia ter terminado melhor para a família real do Luxemburgo. Os grão-duques Henri e María Teresa foram novamente avós no domingo, dia 7, uma notícia dada esta segunda-feira no Instagram da Casa Real.

O príncipe Félix, segundo filho dos grão-duques, e a mulher, Claire, deram as boas-vindas a um menino.

"É com muita alegria que anunciamos o nascimento do nosso filho. O príncipe nasceu a 7 de janeiro de 2024 na Maternité Grande-Duchesse Charlotte. O príncipe recém-nascido vai chamar-se Balthasar Felix Karl. Pesa 3.220kg e mede 50 cm", começa por dizer o comunicado, que revela ainda que tanto a mãe como o bebé estão bem de saúde.

De recordar que o casal já tem uma menina, a princesa Amalia, de nove anos, e um menino, o príncipe Liam, de sete.

Leia Também: Elegantes e crescidos. Príncipes gémeos da Dinamarca celebram 13 anos