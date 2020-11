Esta semana, Meghan Markle transmitiu uma poderosa mensagem através do The New York Times para o qual revelou que tinha sofrido um aborto espontâneo no passado mês de julho.

No texto em questão, a duquesa de Sussex refletia sobre a importância de se fazer a simples pergunta: "Está tudo bem?".

Apesar de só agora esta questão ter sido tornada pública, a família real britânica já estava a par do que se tinha passado. Aliás, neste processo, o príncipe Carlos, pai de Harry, foi um importante apoio.

"O príncipe Carlos tem vindo a apoiar o Harry e a Meghan durante este momento de luto. Há uma grande tristeza na família real por causa do Harry e da Meghan", revelou uma fonte ao 'The Daily Beast'.

