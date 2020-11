Meghan Markle tornou público esta quarta-feira um dos momentos mais difíceis da sua vida: quando sofreu um aborto em julho deste ano. A duquesa de Sussex relatou o sucedido numa carta que escreveu ao jornal New York Times mostrando desta forma o seu lado mais pessoal.

Segundo uma fonte revelou ao The Daily Beast, a realeza britânica tinha conhecimento de tudo que estava a acontecer com o casal. O informante não especifica os elementos que estavam dentro do assunto, mas acredita-se que fossem a rainha Isabel II, o príncipe Carlos e o príncipe William.

Ainda segundo a publicação, o representante de Carlos disse à imprensa que o príncipe de Gales não queria comentar o assunto, até porque este era "profundamente pessoal".

