O pai do duque de Sussex não se revê nas informações do livro 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family'.

A nova biografia de Harry e Meghan Markle, 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family', revela muitas das coisas que aconteceram nos bastidores do polémico afastamento dos duques de Sussex, que acabou por ficar intitulado como 'Megxit'. Apesar de ter atingido uma enorme popularidade, a verdade é que nem todos os membros da realeza britânica ficaram felizes com o mesmo, nomeadamente o pai de Harry, o príncipe Carlos. Na verdade, o príncipe de Gales não gostou de uma alegação em particular, nomeadamente a seguinte: "O Carlos está extremamente focado na sua imagem pública e houve alturas em que o Harry sentiu que isso era uma prioridade". Por outro lado, um dos autores do livro, Omid Scobie, referiu que Carlos teve uma grande influência no relacionamento entre os filhos, sobretudo quando estes se encontravam de costas viradas. Tendo isto em conta, fontes próximas explicaram ao Mirror que Carlos referiu que tais alegações "não faziam sentido" e que não correspondiam à verdade. Leia Também: A primeira aparição de Meghan Markle e Harry na nova casa