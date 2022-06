O príncipe Carlos expressou o seu mais "profundo lamento" sobre o "duro impacto da escravatura" durante um discurso na sessão e abertura da Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) no Ruanda.

O príncipe, sucessor ao trono britânico, apelou aos líderes que se juntassem a ele no reconhecimento dos horrores relativos ao tráfico de escravos e outros assuntos sensíveis do passado colonial.

"Para libertar o poder do nosso futuro em comum, também devemos reconhecer os erros que moldaram o nosso passado. Muitos desses erros pertencem a uma época com valores diferentes e, de certa forma, a uma época com menos valores", defende.

"Não consigo descrever a profundidade da minha tristeza pessoal pelo sofrimento de tantos, enquanto continuo a aprofundar a minha própria compreensão sobre o impacto contínuo da escravatura", nota, afirmando que ele próprio continua a aprender sobre o assunto.

Tais declarações surgem depois de serem exigidos pedidos de desculpa por parte dos membros da realeza pelo papel que a monarquia cumpriu no comércio de escravos no passado colonial.

