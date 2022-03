O príncipe Carlos e Camilla, duquesa de Cornualha, abriram as portas da sua casa - Clarence House - esta terça-feira, 8 de março, a propósito do Dia Internacional da Mulher.

Um dos pormenores que se destacou nesta visita foi uma moldura exposta na sala de estar do casal. Conforme evidencia a revista Hello!, em cima de uma mesa é possível ver um retrato de Meghan Markle no dia do seu casamento com o príncipe Harry, em 2018.

Recorde-se que na altura, Meghan foi levada ao altar pelo príncipe Carlos (depois de ter entrado sozinha) uma vez que o pai, Thomas Markle, faltou à cerimónia.

Imagem exposta na sala de estar do príncipe Carlos e de Camilla Parker-Bowles© Reprodução - Hello!

