O príncipe André não vai marcar presença no Trooping the Colour, o evento que assinala o aniversário de Isabel II e tomará lugar a 12 de junho. A notícia, avançada pelo The Sunday Times, está em destaque na imprensa britânica.

O filho da monarca está afastado da vida pública desde o final de 2019, depois de se ver envolvido num escândalo sexual, mas ainda detém o título militar honorário de coronel da Guarda Granadeira. No entanto, será o Major General Roland Walker a ocupar o seu lugar na célebre parada.

Vale referir que a rainha Isabel II nasceu a 21 de abril de 1926. O seu aniversário é celebrado na data de nascimento e, por tradição, no segundo sábado do mês de junho. Esta segunda comemoração, denominada Trooping The Colour, é uma das ocasiões mais solenes associadas à realeza britânica.

Leia Também: Divulgado o tão aguardado teaser da entrevista de Meghan Markle e Harry