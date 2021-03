Foi divulgado o tão aguardado teaser da entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry a Oprah Winfrey. A conversa vai ser emitida no próximo domingo, dia 7, e as primeiras imagens confirmam que as emoções vão estar à flor da pele.

"Em silêncio ou silenciada", questiona a apresentadora num primeiro momento em que aparece a sós com Meghan. "Quase em sobrevivência soa que houve um ponto de rutura", acrescenta ainda.

Harry junta-se mais tarde e confessa que o seu "medo era que a história se repetisse", referindo-se à morte da mãe, princesa Diana, que perdeu a vida em 1997 num acidente de viação, quando era perseguida por paparazzi.

O vídeo termina com Oprah a afirmar que o casal disse "coisas chocantes".

Veja abaixo.

Siga o link

Leia Também: Príncipe Harry: As revelações e o serviço de chá que lhe caiu em cima