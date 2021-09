Ao longo dos últimos tempos, o príncipe André tem-se mantido bastante discreto. O filho da rainha Isabel II encontra-se na propriedade escocesa da rainha, em Balmoral, numa tentativa de escapar aos documentos de tribunal, uma vez que os mesmos ainda não lhe foram entregues.

Segundo a imprensa internacional, o príncipe tem conseguido, desta forma, evitar as intimações referentes ao escândalo sexual em que está envolvido, depois de ter sido acusado de abusos sexuais.

No entanto, segundo o jornal The Sun, há a possibilidade do príncipe sair agora deste 'refúgio' uma vez que a filha, Beatrice, de 33 anos, está grávida e prestes a dar à luz

Sabe-se que Beatrice irá contar com o apoio do marido, Edoardo Mapelli Mozzi, de 38 anos, no momento do parto, contudo, André "quer ir com ela", conforme notou uma fonte ao jornal.

"Obviamente que o príncipe André não quer deixar Balmoral enquanto os advogados ainda estão a tratar dos papéis [em tribunal], mas a filha está em primeiro lugar e ele vai querer estar lá para ela", disse a referida fonte.

"Ele podia ficar à espera que Beatrice fosse ter com ele assim que desse à luz. Mas tenho a certeza de que quererá ir com ela", completou.

Recorde-se que André, de 61 anos, foi acusado de ter forçado, alegadamente, Virginia Roberts Giuffre a ter relações sexuais com ele quando esta ainda era menor de idade. Virginia garante assim ser uma das vítimas da rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell.

