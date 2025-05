A propósito da celebração dos 30 anos de casamento de D. Duarte Pio e D. Isabel de Herédia, que aconteceu esta terça-feira, dia 13, a família Bragança reuniu-se para uma cerimónia especial. Os filhos, como seria de esperar, não faltaram, e foi neste contexto que Goucha entrevistou dois dos filhos - príncipe Afonso e o infante Dinis.

"O que é faz com o seu Instagram? O seu Instagram serve para quê?", perguntou Goucha em jeito de curiosidade.

"Tenho o Instagram privado… Normalmente é para falar com amigos e família. Tenho um outro público que de momento não utilizo com tanta frequência", fez saber Afonso, notando que quer mudar isso no futuro.

Questionado ainda se sentiu uma pressão acrescida por ser o filho mais velho, este refletiu: "Cresci como muitas outras crianças, tive sempre um pouco mais de pressão devido às responsabilidades. [...] Era diferente, sentia mais peso, mas não me deixava afetar por isso".

Veja o momento completo.

Leia Também: D. Dinis, filho dos Bragança, esclarece rumores de romance com prima